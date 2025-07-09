شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: إعادة تخصيص 5 قطع أراضي تابعة للزراعة لصالح جهاز مستقبل مصر والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص 5 قطع من الأراضي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمحافظة الجيزة، بمساحات: 13.26 فدان، و26.94 فدان، و25.84 فدان، و1.45 فدان، و2.06 فدان، نقلا من الأراضي ولاية مركز البحوث الزراعية، هذا إلى جانب قطعة أرض بمساحة 14.39 فدان نقلا من الأراضي ولاية وزارة الموارد المائية والري، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ وذلك لاستخدامها في عدد من مشروعاته.

ووافق مجلس الوزراء على تغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض بمساحة إجمالية مقدارها 190.1 فدان تقريبا، ناحية وادي النطرون، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى نشاط خدمات لوجستية (منطقة لوجستية وميناء جاف).

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لدعم سلاسل إمداد قطاعات الصناعات الغذائية، اعتمادا على الإمكانات الزراعية للمنطقة، وخاصة مشروع الدلتا الجديدة، ارتباطا بخط القطار السريع (السخنة / مطروح) ضمن ممر السخنة / مطروح اللوجستي.

كما يأتي هذا القرار في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية، وزيادة التبادل التجاري المتمثل في تعظيم حركة الترانزيت، من خلال القنوات والممرات اللوجستية، والموانئ البرية والجافة.