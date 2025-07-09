شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. القائمة الوطنية تتقدم بأوراقها لانتخابات الشيوخ عن قطاع شرق الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت اللجنة المختصة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، أوراق المرشحين عن "القائمة الوطنية من أجل مصر" في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في الدائرة الثالثة "قطاع شرق الدلتا"، والتي تضم محافظات: الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتصدرت محافظة الشرقية القائمة بـ6 مرشحين، من أبرزهم: على محمد أحمد على حسن، عن حزب مستقبل وطن، وزينب محمد فهيم معوض عن حزب مستقبل وطن، ومحمد سليمان نوح مصطفى عن حزب حماة وطن، وجلال عبد الله عبد العزيز، عن حزب الجبهة الوطنية، وإيهاب وهبة لبيب، عن حزب الشعب الجمهوري، وأميرة صابر السيد محمد قنديل، عن حزب المصري الديمقراطي.

كما ضمت القائمة مرشحا عن محافظة دمياط هو على السيد كيوان عن حزب مستقبل وطن، ومرشحا عن محافظة بورسعيد، وهو محمد إبراهيم السيد سلامة عن حزب حماة وطن، أما عن محافظة الإسماعيلية، فشملت القائمة كلاً من حماد موسي حماد موسي، عن حزب مستقبل وطن، وداليا سعد يوسف أحمد، عن حزب الجبهة الوطنية، ومن محافظة السويس، جاء المرشح إبراهيم أحمد محمد عبد الله، عن حزب مستقبل وطن، بينما ضمت شمال سيناء المرشح فايز إبراهيم محمد أحمد، عن حزب الجبهة الوطنية، وجنوب سيناء المرشح صلاح ربيع عواد حسين، عن حزب حماة وطن.

كما استقبلت اللجنة المختصة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، 16 طلبا للترشح على المقاعد الفردية عن محافظة الشرقية؛ وذلك منذ فتح باب تلقي طلبات الترشح.

وانطلقت صباح السبت الماضي أعمال تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمقر محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، تنفيذا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2025، بشأن تحديد المحاكم الابتدائية المختصة بتلقي أوراق المرشحين على المقاعد الفردية والقوائم، سواء كانوا منتمين لأحزاب أو مستقلين.

وتتولى اللجنة المختصة داخل محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفي رئيس الاستئناف استقبال طلبات الترشح عن الدائرة الثالثة (شرق الدلتا) ومقرها مديرية أمن الشرقية، والتي تضم 7 محافظات هي: الشرقية، الإسماعيلية، دمياط، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، بإجمالي 13 مقعدا.