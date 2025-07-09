شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: أعتقد أن هناك فرصة جيدة لوقف إطلاق النار 60 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس بيزنس إنه "يعتقد أن هناك فرصة جيدة لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما وهو ما سيقربنا من أهدافنا".

وأضاف نتنياهو "نتحدث عن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يتم خلالها إعادة نصف الرهائن الأحياء والمتوفين" .

وكان قد قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن لقاءه الثانى خلال يومين مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى البيت الأبيض ركّز على جهود الإفراج عن الرهائن، مؤكدًا أن إسرائيل "لن تتراجع" عن هذا الهدف.