شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على شهداء "الدائرى الإقليمى" و"سنترال رمسيس" والان مع تفاصيل الخبر

في بداية اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طلب رئيس مجلس الوزراء الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث الطريق "الدائري الإقليمي"، وحريق مبنى "سنترال رمسيس".

وتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء، متوجها للمولى ــ عز وجل ــ بالدعاء بأن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.