شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن رحيل القمص أنطونيوس ثابت شيخ كهنة إيبارشية لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رحيل القمص أنطونيوس ثابت شنودة، وكيل مطرانية لندن وكل توابعها، ووكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية فى حبرية قداسة البابا شنودة الثالث، وشيخ كهنة إيبارشية لندن، وكاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول في لندن، وذلك بعد مسيرة كهنوتية امتدت لأكثر من 52 عامًا.

وُلد في عام 1942، وسيم قسًا على يد قداسة البابا شنوده الثالث في 12 يناير 1973، ثم رُقي إلى رتبة القمصية يوم 26 يونيو 1975، وكان وكيلًا للبطريركية بالإسكندرية (1975-1980م). وتوفى مساء الثلاثاء 8 يوليو 2025م.

وستُقام صلوات التجنيز عقب صلاة القداس الإلهى بكنيسة القديس مارمرقس الرسول فى لندن، يوم الجمعة 18 يوليو 2025م، الساعة 11 صباحًا.