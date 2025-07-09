شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلماني ناميبى يزور المتحف الزراعي بالدقي ومعمل متبقيات المبيدات والان مع تفاصيل الخبر

زار الوفد البرلماني الناميبي، الذي يزور مصر حاليًا برئاسة بولوس مباتغو عضو البرلمان ورئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس الوطني الناميبي، المتحف الزراعي بالدقي والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.

يأتي ذلك بناءً على الدعوة التي وجهها لهم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للوفد، خلال لقائه بهم أمس، لزيارة المتحف الزراعي المصري والمعامل المركزية المرجعية التابعة لوزارة الزراعة، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر وناميبيا في القطاع الزراعي وتبادل الخبرات.

ورافق الوفد البرلماني خلال الزيارة الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بحضور الدكتور أحمد حسن معاون وزير الزراعة المشرف على الإدارة العامة للمتاحف، والمهندس أحمد منصور مدير عام المتحف الزراعي، وذلك بناءً على تكليفات وزير الزراعة.

وتفقد الوفد أروقة المتحف الذي يضم 8 مبانٍ تحتوي على مقتنيات تاريخية هامة تعبر عن تطور قطاع الزراعة والحياة في مصر خلال الحقبة القديمة والحديثة من تاريخ مصر، فضلًا عن مكتبة تاريخية وقاعة السينما الملكية. كما استمع الوفد إلى شرح مفصل حول المعروضات الأثرية والنباتية التي يضمها المتحف، والتي تشهد على تطور الزراعة في مصر عبر العصور.

وفي سياق متصل، استكمل الوفد زياراته بتفقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، للاطلاع على الجهود التي يقوم بها المعمل لضمان سلامة الأغذية، فضلًا عن جودة الصادرات الزراعية المصرية.

واستقبل الوفد الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل، حيث تم اصطحابهم في جولة لأقسام المعمل المختلفة، للتعرف عن قرب على المعمل وأهدافه وآلياته وما يقدمه من خدمات في تطوير وتعظيم التعامل مع متبقيات المبيدات وملوثات الأغذية، وذلك باعتبار المعمل أحد أهم المعامل الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط، ضمن منظومة مراقبة الصادرات والواردات والأسواق المحلية للمنتجات الزراعية.

ومن ناحيتهم، أشاد الوفد الناميبي بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتطوير القطاع الزراعي في مصر، كما أبدوا إعجابهم الكبير بما يضمه المتحف من معروضات تاريخية تجسد التراث الزراعي المصري وتطوره على مر العصور، لافتين إلى أهمية الحفاظ على هذا التراث الذي يبرز الريادة المصرية في القطاع الزراعي.

وأشاد الوفد أيضًا بالجهود المصرية في تطبيق المعايير الدولية لضمان سلامة الغذاء، والتأكيد على جودة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج، مما يساهم في زيادتها وفتح أسواق جديدة لها في الخارج.

وأعرب الوفد الناميبي عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك مع مصر، وأهمية تبادل الخبرات والمعارف في العديد من المجالات والأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، وأهمية الاستفادة منها، وفتح آفاقٍ جديدة للتعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.

كان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد استقبل أمس وفدًا برلمانيًا رفيع المستوى من دولة ناميبيا، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك في القطاع الزراعي، حيث وجه "فاروق" العلاقات الزراعية الخارجية بتنسيق عدد من الزيارات للمعامل والأنشطة الزراعية المختلفة، لإطلاع الوفد على الخبرات والتجارب المصرية المتميزة في القطاع الزراعي.