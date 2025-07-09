شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعقد اللقاء الشهرى لمجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، القداس الإلهى بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمحلة الكبرى، بمشاركة مجمع كهنة الإيبارشية.

وعقب القداس، التقى نيافته بالآباء الكهنة لمناقشة بعض الأمور الرعوية المتعلقة بالخدمة داخل الإيبارشية، ثم ألقى القمص حبيب جرجس، كاهن كنيسة السيدة العذراء والأنبا شنودة بأرض البركة، كلمة روحية.

وعقد مجمع كهنة إييارشية أسوان، أيضا اجتماعهم الدوري في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا بيشوي أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبتها كلمة ألقاها نيافته بعنوان "يوحنا المعمدان الخادم المثالي"، حيث تأمل نيافته في جزء من الإصحاح الحادي عشر في إنجيل متى، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وهنأ نيافته خلال اللقاء الآباء الكهنة الذين توافق ذكرى سيامتهم هذه الأيام.