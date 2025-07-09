شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رسامته بيد البابا تواضروس.. أسقف إيبارشية البحيرة يجرى أولى زياراته الرعوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت إيبارشية البحيرة نشاطًا رعويًا مكثفًا، حيث بدأ نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية زيارته الرعوية الأولى لكنائس مركز ومدينة كفر الدوار.

وبدأ نيافته جولته الرعوية بزيارة كاتدرائية الشهيد مارجرجس بكفر الدوار، حيث كان فى استقبال نيافته الآباء كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة، بالإضافة إلى فريق الكشافة بموسيقاها المتميزة، وأشعل نيافته شعلة مرور 90 عامًا على تأسيس الكنيسة، كما تابع نيافته ملخصًا عن تاريخ تأسيس الكنيسة منذ تأسيسها، وتفقد مبنى الخدمات بالكنيسة.

وزار نيافته كاتدرائية السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بكفر الدوار، وصلى صلاة العشية فيها، وتفقد عددًا من المباني الملحقة بالكنيسة.

وزار نيافته أيضا كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في منطقة الحدائق بكفر الدوار، حيث صلى فيها صلاة القداس الإلهي، وخلاله دشن نيافته عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته 42 من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و42 آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، وعقب انتهاء القداس الإلهي تفقد نيافته خدمات الكنيسة، وعقد جلسة مع الآباء كهنة الكنيسة ذاتها.