شكرا لقرائتكم خبر عن كاهن بالبحيرة يناقش ماچستير فى الدراسات الكتابية بجامعة هولى صوفيا بالكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوقشت فى كلية الدراسات الكتابية بجامعة هولى صوفيا القبطية الأرثوذكسية بنيويورك أول أمس فى المقر البابوى بالقاهرة، رسالة ماچستير مقدمة من الباحث الأب القس ايلياس فرج كاهن كنيسة القديس الأنبا مقار بقرية أبو نشابة التابعة لإيبارشية البحيرة، بحضور صاحبي النيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة والأنبا بقطر أسقف ديرمواس ودلجا.

وحمل موضوع الرسالة عنوان "الطبيعة البشرية عند القديس بولس الرسول وأبعادها التربوية (رسالة القديس بولس إلى أهل غلاطية نموذجًا)".

تكوّنت لجنة المناقشة من:

أ. د. فايز سدراك مشرفًا ورئيسًا للجنة

أ. د. القمص إبراهام عزمي مناقشًا ومراقبًا

أ. د. القمص دانيال عازر مناقشًا

أ. د. القمص مينا شهيد مناقشًا.

وعقب انتهاء المناقشة منحت اللجنة درجة الماچستير للباحث، مع التوصية بنشر الرسالة بعد إضافة الملاحظات التي أوصت بها اللجنة.