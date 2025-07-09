شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف في البوسنة والهرسك برواتب تصل إلى 52 ألف جنيه شهريا.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة العمل، في الإعلان عن فرص عمل جديدة للشباب خارج مصر، حيث تتلقى الوزارة طلبات الراغبين في التقديم على فرص عمل جديدة فى دولة البوسنة والهرسك، في عدد من التخصصات بمجال صناعة الأثاث، بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى المتخصصة هناك، وذلك بمرتبات تصل إلى 52 ألف جنيه شهريا.

· الـ وظائف المتاحة تشمل التخصصات التالية:

1- مشرف إنتاج أثاث:

المؤهل: مؤهل عال

الخبرة: لا تقل عن 5 سنوات

اللغة: غير مشروطة

الراتب: 1760 مارك بوسني شهريا (ما يعادل نحو 52,270 جنيها مصريا)

ساعات العمل: 176 ساعة شهريا + أجر إضافي.

2- نجار أثاث:

الخبرة: لا تقل عن 5 سنوات

اللغة: يشترط إجادة الإنجليزية أو الألمانية أو الصربية

الراتب: 1408 مارك بوسني (حوالي 41,845 جنيها مصريا)

ساعات العمل: 176 ساعة شهريا + أجر إضافي

3- عامل طلاء (دهانات):

الخبرة: لا تقل عن 5 سنوات

اللغة: يشترط إجادة الإنجليزية أو الألمانية أو الصربية

الراتب: 1222 مارك بوسني (نحو 26,615 جنيها مصريا)

ساعات العمل: 176 ساعة شهريا + أجر إضافي

4- عامل إنتاج:

الفئة العمرية: من 25 إلى 35 عاما

اللغة: يشترط إجادة الإنجليزية أو الألمانية أو الصربية

الراتب: 1056 مارك بوسني (ما يعادل 21,384 جنيها مصريا)

ساعات العمل: 176 ساعة شهريا + أجر إضافي

· مزايا هذه الوظائف:

- عقد عمل لمدة عام قابل للتجديد.

- سكن تابع للشركة.

- وجبات غذائية خلال العمل.

- تأمين اجتماعي.

- تأمين ضد الحوادث.

- عطلات رسمية مدفوعة الأجر.

- إجازة سنوية مدتها 20 يوما.

- تذكرة سفر ذهاب وعودة عند الالتزام بالعقد.

- بيئة عمل احترافية ومعدات حديثة.

- استخراج تأشيرة وتصريح عمل على نفقة الشركة

يمكن التقديم من خلال الرابط: :https://egyres.manpower.gov.eg/Request_Bih/index وذلك خلال الفترة من الإثنين 7 يوليو 2025 ولمدة 5 أيام فقط.

ومن جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن الوزارة تتابع بدقة جميع مراحل التقديم والتعاقد، لضمان أعلى درجات الحماية والرعاية للمتقدمين المصريين.