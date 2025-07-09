شكرا لقرائتكم خبر عن قفل آخر امتحان.. أقوى أسئلة اختيار من متعدد فى الأحياء للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يسعى طلاب وطالبات الثانوية العامة، تحقيق أعلى الدرجات خلال فترة الامتحانات، إذ يؤدي الطلاب، غدًا الخميس الموافق 10 يوليو 2025، امتحان مادة الأحياء لشعبة العلمي علوم، وذلك ضمن أخر أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025، التي بدأت 15 يونيو.

وتسهيلًا على طلاب الثانوية العامة، يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية لمادة الأحياء، يستطيعون من خلالها التدريب على أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي بنظام (الاختيار من متعدد)، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم، للحصول على درجات التفوق والنجاح.



الخلاصة فى الأحياء



أهم الأسئلة فى الأحياء



مراجعة مادة الأحياء للثانوية العامة

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وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.

وأوضحت أن امتحان مادة الأحياء، فيتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، والدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.