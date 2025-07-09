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محافظة الجيزة ترفع 850 طن مخلفات من أنفاق ببولاق والعمرانية

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  • محافظة الجيزة ترفع 850 طن مخلفات من أنفاق ببولاق والعمرانية 2/5
  • محافظة الجيزة ترفع 850 طن مخلفات من أنفاق ببولاق والعمرانية 3/5
  • محافظة الجيزة ترفع 850 طن مخلفات من أنفاق ببولاق والعمرانية 4/5
  • محافظة الجيزة ترفع 850 طن مخلفات من أنفاق ببولاق والعمرانية 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمد

الأربعاء، 09 يوليو 2025 12:48 م

نفذت هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة بالتعاون مع أحياء بولاق الدكرور والعمرانية حملة نظافة موسعة بمنطقة نفق الريس ونفق المكرونة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل، عن رفع نحو 850 طن من المخلفات والتراكمات، بما يعادل 50 نقلة، وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات والمواطنين، بما يساهم في تحسين السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد المهندس عادل النجار، أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات النظافة بشكل دوري ومستمر، مع التركيز على المناطق ذات الكثافات السكانية العالية والمحاور الرئيسية.

وأشار "النجار" إلى أن خطة المحافظة تشمل التوسع في حملات النظافة بكافة الأحياء والمراكز، بما يضمن بيئة نظيفة وآمنة تليق بمواطني الجيزة.

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رفع مخلفات من أنفاق الريس والمكرونة ببولاق والعمرانية

 

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رفع مخلفات من أنفاق الريس والمكرونة ببولاق والعمرانية

 

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رفع مخلفات من أنفاق الريس والمكرونة ببولاق والعمرانية

 

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رفع مخلفات من أنفاق الريس والمكرونة ببولاق والعمرانية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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