شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل تركيب بعض القطارات على خط "الإسكندرية/ القاهرة/ أسوان" والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب بعض القطارات على خط ( الاسكندرية / القاهرة / أسوان )، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة، وبيانها كالآتى :

أولاً : اعتباراً من يوم الخميس الموافق 10 / 7 / 2025:

- تعديل تركيب قطار 2006 القاهرة / أسوان ليتكون من ( 10 عربات ثانية فاخرة + عربة بوفيه ثانية مكيفة أسبانى ) وبنفس جدوله الحالى.

- تعديل تركيب قطار 2014 القاهرة / أسوان ليتكون من ( 10 عربات ثانية فاخرة + عربة بوفيه ثانية مكيفة أسبانى ) وبنفس جدوله الحالى.



ثانياً: إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 11 / 7 / 2025:

- تعديل تركيب قطار 2007 أسوان / الإسكندرية ليتكون من ( 10 عربات ثانية فاخرة + عربة بوفيه ثانية مكيفة أسبانى ) وبنفس جدوله الحالى .

- تعديل تركيب قطار2015 أسوان / القاهرة ليتكون من ( 10 عربات ثانية فاخرة + عربة بوفيه ثانية مكيفة أسبانى ) وبنفس جدوله الحالى٠

- تعديل تركيب قطار 901 القاهرة / الإسكندرية ليتكون من ( 9 عربات VIP ) وبنفس جدوله الحالى .

- تعديل تركيب قطار 914 الإسكندرية / القاهرة ليتكون من ( 9 عربات VIP ) وبنفس جدوله الحالى .

- تعديل تركيب قطار 925 القاهرة / طنطا ليتكون من ( 9 عربات VIP ) وبنفس جدوله الحالى .