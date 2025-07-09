شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحذر 3 فئات من الخروج أثناء ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة السكان، إنه يوجد 3 فئات ممنوعة من الخروج من المنزل أثناء ارتفاع درجات الحرارة وهم:

- أصحاب الأمراض المزمنة

- الأطفال

- كبار السن

وتابعت وزارة الصحة والسكان: في حالة الحاجة الضرورية إلى الخروج ينبغي تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان مع استخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة وشرب الماء بكثرة قبل الشعور بالعطش.



3 فئات ممنوعة من الخروج من المنزل اثناء ارتفاع درجات الحرارة



