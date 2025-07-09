شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يلاحق الواجهات المالية لجماعة الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات في المملكة الأردنية الهاشمية اتخاذ إجراءات بحق جمعيات وشركات تُعد واجهات مالية لـ جماعة الإخوان المحظورة في البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقام مراقب عام الشركات بتحويل مخالفات لشركة "منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل" إلى النائب العام، بسبب مخالفات مرتكبة من قبلها، إذ لم تقم الشركة بتزويد مراقب الشركات بالبيانات المالية لعام 2024، كما لم تفصح عن المستفيد الحقيقي لها.

كما قامت لجنة الحل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بتحويل 3 جمعيات إلى النائب العام وهي، "جمعية الهلال الأخضر"، و"جمعية العروة الوثقى"، و"مبادرة سواعد العطاء"، بسبب تجاوزات إدارية وجمع التبرعات بشكل غير مشروع.

صادرت الحكومة الأردنية، الأربعاء، مقراً لجماعة الإخوان المسلمين المحظور في العاصمة عمان، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وبعد المتابعات القانونية لـ "جمعية زهور البراري" قررت الهيئة الإدارية حل نفسها، فيما تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تتبع نشاط جمعية لرجال الأعمال يقوم عليها منتمون للتنظيم المحظور، ويرأسها نائب سابق.

كما رصدت وزارة التنمية الاجتماعية نشاط 5 أشخاص يقومون بجمع التبرعات في أحد أحياء عمان بشكل غير قانوني، تمهيداً لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم.

وأحبطت الأجهزة الأمنية الأردنية في مدينة العقبة محاولة عدد من الأشخاص تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الاخوان المحظورة.

وفي المتابعات القانونية، تبين قيام أحد الأشخاص، الذين كان يصرف له مرتب شهري من قبل جماعة الاخوان، بتقديم طلب إلى أمانة عمان للحصول على رخصة مهن لخدمات الاشتراك في القنوات الفضائية عبر الانترنت.

ولا تزال السلطات المعنية تتابع ملف أملاك اجماعة محظورة من حسابات بنكية وأموال وعقارات، لاتخاذ الإجراء القانوني حيالها.