شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وإتاحتها إلكترونيا للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

تعمل كنترولات الدبلومات الفنية على تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2025، حيث تسعى الوزارة إلى إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 خلال أيام قليلة، وتتاح نتيجة الدبلومات الفنية 2025 إلكترونيا للطلاب حيث سيتم توفيرها ويدخل الطالب للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس مباشرة.

وتعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط https://emis.gov.eg/

وأدى قرابة 780 ألف طلاب بالدبومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بكافة النوعيات، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

واستعرضت الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام على النحو التالي:- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

- عدد المهمات المهارية الخاصة بالتقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل (4192) مهمة لعدد (113) برنامج، ويتم مشاركة ما يقارب من (6000) مقيم سوق عمل فى أعمال التقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2644) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.