شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الدولة الصينى بمطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمطار القاهرة الدولي، السيد/ "لي تشيانج"، رئيس مجلس الدولة الصيني، الذي وصل القاهرة منذ قليل على رأس وفد رفيع المستوى.

ولدى وصوله مطار القاهرة الدولي، أُقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الدولة الصيني والوفد المرافق له، وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلاميْن الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، أعقبه استعراض حرس الشرف.

ومن المُقرر أن يترأس كل من الدكتور/ مصطفى مدبولي والسيد/ "لي تشيانج"، جلسة مباحثات موسّعة سيتم خلالها التباحث حول عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما سيشهدان التوقيع على عددٍ من الوثائق التي تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.