شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025.. مراجعة الدرجات وتجميعها والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلبة الدبلومات الفنية وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025، وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعلان النتائج خلال أيام قليلة، وتعمل الوزارة على مراجعة الدرجات وتجميعها قبل اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تحديد أوائل الدبلومات الفنية حيث من المقرر أن يسيطر طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على قائمة أوائل الدبلومات الفنية بنتيجة الدبلومات الفنية 2025.

وتعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط اضغط هنا

الدبلومات الفنية 2025: 338 مادة عملية و4192 مهمة مهارية

وأدى قرابة 780 ألف طلاب بالدبومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بكافة النوعيات، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

واستعرضت الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام على النحو التالي:- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

- عدد المهمات المهارية الخاصة بالتقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل (4192) مهمة لعدد (113) برنامج، ويتم مشاركة ما يقارب من (6000) مقيم سوق عمل فى أعمال التقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2644) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.