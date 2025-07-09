شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يبحث تنفيذ الشركات المصرية لمشروعات البنية التحتية بسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الحاجي فانداي توراي، وزير النقل والطيران بجمهورية سيراليون، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء السفير السيراليوني بالقاهرة السفير/ صادق سيلا، وقيادات وزارتي النقل في الجانبين.

في بداية اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على عمق العلاقات التي تربط بين الجانبين، مؤكداً التطلع إلى زيادة حجم التعاون بين الجانبين في قطاعات النقل المختلفة. كما أكد وزير النقل والطيران بجمهورية سيراليون على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، وعلى الاهتمام الكبير من الجانب السيراليوني لزيادة حجم التعاون مع مصر في قطاع النقل والبنية التحتية، حيث إن التجربة المصرية تجربة رائدة، معرباً عن انبهاره بالمشروعات الضخمة والعملاقة التي تم تنفيذها في مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا التطور الكبير في كافة المجالات يتوافق مع مكانة مصر الإقليمية والدولية والأفريقية الكبيرة.

كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن مصر داعمة لكل الدول الأفريقية، وأن أفريقيا تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن الجانب المصري وكافة الشركات المصرية التي نفذت العديد من المشروعات العملاقة في مصر وعدد من الدول العربية والأفريقية على استعداد تام لتنفيذ مختلف مشروعات البنية التحتية في سيراليون والمشاركة في نهضتها التنموية، خاصة لما تتمتع به الشركات المصرية من إمكانات وخبرة كبيرة في تنفيذ المشروعات بأعلى مقاييس الجودة، وذلك في إطار الخطة الطموحة لتطوير قطاعات النقل المختلفة في سيراليون.

ولفت إلى إمكانية التعاون في مجال الموانئ وإنشاء الأرصفة وتطويرها بما يتناسب مع تلبية احتياجات سيراليون التجارية ومع حجم الصادرات والواردات بها، بالإضافة إلى إمكانية تصنيع أتوبيسات في مصر لتشغيلها في مجال النقل البري في سيراليون، مع إمكانية توفير شركة مصرية لإدارة منظومة النقل البري بسيراليون، وكذلك التعاون في مجال السكك الحديدية والنقل النهري والموانئ الجافة.

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من المختصين من الجانبين لتنسيق التعاون بين الجانبين بما يساهم في تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون المشترك في شتى قطاعات النقل (البحري والنهري والسككي والبري والموانئ الجافة).