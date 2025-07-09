شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الشهادة الإعدادية.. تعرف على شروط الدراسة بمدارس we للتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باب التقدم للالتحاق بـ مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي المقبل للحاصلين على الشهادة الإعدادية بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات.

وأوضحت أن مدة الدراسة 3 سنوات، كما أعلنت عن المميزات الخاصة بالدراسة فى هذه المدارس

. الدراسة باللغة الانجليزية .

. الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

. السعي نحو توفير فرص وظيفية بالشركة والشركات التابعة والشركات المتخصصة العاملة بالقطاع.

. توفير جميع المستلزمات المدرسية.

. توفير تابلت لكل طالب.

. توفير الزي المدرسي.

. توفير وسائل مواصلات لنقل الطلاب لأماكن التدريب الميداني.

- التخصصات بمدارس التكنولوجيا التطبيقية we:

. اتصالات

. شبكات وأمن المعلومات .

. تطوير مواقع وبرمجيات

تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي .

. الحصول على شهادة مهنية متخصصة .

- الفنون الرقمية.

وشددت على أن الطالب يتلقى التدريب الميداني أثناء فترة الدراسة بالسنترالات والمواقع الفنية للشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة.

- المنهج الدراسي بمدارس we: العلوم الأساسية والثقافية - العلوم الفنية فى مجال التخصص نظرى وعملى - التدريب الميدانى.

- شروط التقديم:

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

. أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 - 2025

. لا يقل المجموع عن 240 درجة .

. يفضل اجادة اللغة الإنجليزية

. يتاح التقديم للبنين والبنات.

. أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2025.

شروط القبول :

. أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي ، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي .

. يتحمل الطالب جزءاً من قيمة المستهلكات التعليمية تقدر من خلال الشركة المصرية للاتصالات تسدد على أقساط ) .















