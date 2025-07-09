شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: أبطال الحماية المدنية قدموا نموذجا وطنيا للسيطرة على حريق السنترال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر باسمه وباسم جموع العمال في كافة مواقع العمل والإنتاج بأسمى آيات الشكر والتقدير والاعتزاز إلى أبطال الحماية المدنية من قادة وضباط وجنود على جهودهم البطولية وتفانيهم المشهود في السيطرة على حادث حريق سنترال رمسيس.

وقال الاتحاد، في بيان،: لقد أثبتم - كما عهدناكم دائما - أنكم رجال المواقف الصعبة، تتحركون بحس وطني عال، وإخلاص لا يعرف التراجع، فتسابقون الخطر، وتواجهون النيران وتحملون أرواحكم على أكفكم في سبيل حماية أرواحالمواطنين ومقدرات الوطن.

وتابع: إن ما قدمتموه في هذا الموقف يجسد أعلى معاني الانضباط والشجاعة والتضحية، ويؤكد أن مصر محروسة برجالها الأوفياء، ممن لا يتأخرون لحظة عن أداء الواجب، فكل التحية لأبناء الحماية المدنية فخر الوطن وسنده حفظكم الله، وكتب لكم السلامة والنصر دائما.

وكان قد نعى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث الأليم الذي وقع مساء أمس في مبنى سنترال رمسيس، والذي أسفر عن سقوط عدد من الأرواح البريئة وإصابة آخرین.

وتقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الشهداء الكرام، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما نتضرع إلى الله أن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين، وأن يعجل بعودتهم إلى ذويهم وأحبائهم سالمين معافين.