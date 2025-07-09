شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى وفد لجنة الزراعة والبيئة فى البرلمان الناميبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وفد لجنة الزراعة والبيئة بالغرفة العليا للمجلس الوطنى الناميبى (البرلمان الناميبى) برئاسة بولوس مبانجو عضو البرلمان الناميبى ونائب رئيس اللجنة، وبحضور عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، و محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، و نهى زكى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والرى .

أكد سويلم على إستمرار الجهود التى تبذلها مصر لتوطيد وحدة القارة الإفريقية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الدول الإفريقية فى مجال المياه، بما يسهم فى تحقيق أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ "إفريقيا التي نريدها" .

كما أكد حرص مصر على إستمرار التعاون مع دولة ناميبيا تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية فى شهر نوفمبر ٢٠٢٣ وصياغة مشروعات مشتركة ضمن أولويات وإهتمامات للبلدين خاصة فى مجالات المياه الجوفية وحماية الشواطىء، واستفادة الجانب الناميبى من الدورات التدريبية التى يقدمها "مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PACWA .

وإستعرض سويلم أبرز التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، وهو ما دفع مصر للتوسع فى الإعتماد على معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى لتقليل الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، واستيراد محاصيل زراعية من خارج مصر بما يقابل 33.50 مليار متر مكعب سنويا من المياه .

كما أشار الى أهمية التحول لنظم الري الحديث لدورها فى ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين جودتها، مع متابعة الوزارة لإلتزام المزارعين فى الأراضى الرملية بإستخدام نظم الري الحديث .

كما أكد سويلم على أهمية البحث العلمي والإبتكار والإعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه، مشيرا لأهمية تعزيز التعاون بين المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة والمراكز والجهات البحثية الناميبية فى مجال إدارة المياه .

جدير بالذكر أن الوفد الناميبى يقوم بزيارة لمصر للإطلاع على التجربة المصرية الرائدة في مجال إدارة المياه والتنمية الزراعية، حيث قام الوفد بزيارة المركز القومى لبحوث المياه، ومتحف الرى والمركز الثقافي لعلوم المياه بالقناطر الخيرية، وأحد التجارب الناجحة للرى الحديث بزمام ترعة المنصورية بمحافظة الجيزة وعقد لقاء مع روابط مستخدمى المياه بالمنطقة .

