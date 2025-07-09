شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يلتقى المشاركين بالمسيرة 12 لشباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية والان مع تفاصيل الخبر

برعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر، التقى نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، المشاركين في المسيرة الثانية عشر لشباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادى.

وشارك فى اللقاء الأب فرنسيس وحيد، مسؤول خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية، وخادم المسيرة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وشباب مختلف إيبارشيات الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، حيث ألقى الأنبا باخوم محاضرة بعنوان "بين رجاء ورجاء"، مؤكدًا أن الرجاء هو القوة والدافع نحو الهدف الأكبر، والغاية الأساسية للحياة.

وتُقام فعاليات المسيرة تحت شعار "مسيرة رجاء"، فى الفترة من السابع، وحتى الرابع عشر من يوليو الجاري، من أجل مساعدة الشباب البالغ عددهم مائة وثلاثين شابًا وشابة.