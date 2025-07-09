شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الرسل السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، السبت المقبل 12 يوليو 2025، بعيد الآباء الرسل، حيثُ بدأ صوم الرسل عقب انتهاء فترة الخماسين المقدسة، التي تعقب عيد القيامة، يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025، ويجسد صوم الرسل روح الخدمة والالتزام الروحي، ويُعد استمرارًا لتقليد رسخه آباء الكنيسة الأوائل، متبعين نهج السيد المسيح الذى استهل خدمته بالصوم والصلاة.

ويُعد "عيد الرسل"، هو تذكار استشهاد القديسين بطرس وبولس، أبرز رسل المسيحية وأعمدتها الأولى. وعلى الرغم من أن هذا العيد لا يُعد من الأعياد السيدية الكبرى، إلا أنه يحمل في طياته معاني عميقة ترتبط بجذور الإيمان، وبداية انطلاق الكنيسة إلى العالم.

جدير بالذكر أن صوم الرسل يُصنف ضمن أصوام الدرجة الثانية في الكنيسة، مثل صوم الميلاد وصوم العذراء، حيث يُسمح خلاله بتناول الأسماك والمأكولات البحرية، ما عدا يومي الأربعاء والجمعة. أما أصوام الدرجة الأولى، مثل الصوم الكبير وأيام الأربعاء والجمعة، فتتميز بانقطاع أشد وتناول مأكولات نباتية فقط.