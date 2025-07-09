شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ طفل من متلازمة "تحلل البشرة السميّ" النادرة بمستشفى حورس بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى حورس التخصصي التابعة لفرع الهيئة بمحافظة الأقصر، في التعامل مع واحدة من أخطر الحالات الجلدية النادرة، لطفل مصاب بمتلازمة "تحلل البشرة السميّ" (Toxic Epidermal Necrolysis)، والتي تُعد من الحالات الطبية الطارئة شديدة الخطورة، حيث تصل نسب الوفاة عالميًا إلى أكثر من 50%.

وأوضحت الهيئة أن الطفل كان قد تنقل بين عدد من المستشفيات قبل الوصول إلى مستشفى حورس التخصصي، حيث تم تشخيص الحالة بدقة، وعلى الفور جرى حجزه بوحدة الرعاية المركزة للأطفال وبدء بروتوكول علاجي دقيق مكثف، استمر لأكثر من 21 يومًا، وشاركت فيه عدة تخصصات طبية بالتنسيق الكامل بين فرق الأطفال والرعاية المركزة، جراحة التجميل، الأمراض الجلدية، طب العيون، إلى جانب فريق الصيدلة الإكلينيكية والتمريض المتخصص.



وتابع بيان الحالة : أظهرت حالة الطفل تحسنًا كبيرًا واقتربت من مرحلة الشفاء التام، تمهيدًا لخروجه من المستشفى، وذلك بعد استقرار جميع المؤشرات الحيوية، لافتة إلىالجهود الطبية والتمريضية التي جسدت نموذجًا إنسانيًا ومهنيًا متكاملًا، يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الجديدة بمحافظة الأقصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن نجاح الحالة يعكس مستوى التكامل بين أقسام المستشفى المختلفة، ويُجسد قدرة المنظومة وكفاءة الكوادر البشرية على تقديم رعاية عالية الكفاءة للحالات المعقدة والحرجة، قائلًا: «الاستجابة السريعة، والدقة في التشخيص، والتكامل بين التخصصات داخل مستشفى حورس، تعكس مدى جاهزية منشآتنا للعمل وفق أعلى معايير الجودة العالمية».

وأضاف السبكي أن ما تحقق في هذه الحالة يُبرهن على نجاح نموذج الرعاية الصحية الشاملة الذي تطبقه الهيئة في كافة منشآتها، مشيرًا أن مستشفى حورس التخصصي باتت أحد مراكز التميز في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة تحت منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا لسعي الهيئة نحو إضافةالعديد من حزم الخدمات التخصصية لخدمة المنتفعين كل في محافظته، وبالأخص قاطني إقليم الصعيد.

