شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنظم اللقاء السنوى لشباب إيبارشيتى سويسرا وفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اللقاء السنوى لشباب إيبارشيتى سويسرا الفرنسية وجنوبى فرنسا، وباريس وشمالى فرنسا، بحضور الأنبا لوقا، أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبى فرنسا، والأنبا مارك، أسقف باريس وشمالى فرنسا، وذلك بمقر معهد Les Chartreux St Irénée بمدينة ليون الفرنسية.

وشارك فى اللقاء نحو 120 شابًا وشابة من كنائس الإيبارشيتين، برفقة الآباء الكهنة والخدام. وتناول موضوعه هوية الشباب القبطي، وكيفية عيش هذه الهوية "على صورة المسيح ومثاله".

وتنوع برنامج اللقاء وتضمّن أنشطة روحية مثل القداسات والتسبحة، إلى جانب محاضرات ألقاها نيافة الأنبا لوقا ونيافة الأنبا مارك.

كما تضمّن البرنامج حلقة بودكاست قدمها القس أبرآم شنودة والقس مينا نمر.

وشهد اللقاء أيضًا ورش عمل، وأنشطة فنية، وجلسات لرسم الأيقونات أشرف عليها مجموعة من الخدام.