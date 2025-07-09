شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنظم حفل استقبال الأنبا رويس بإيبارشية ملبورن واجتماع مع الكهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حفل استقبال نيافة الأنبا رويس الأسقف العام بجنوب شرق آسيا، والمشرف على إيبارشية ملبورن بأستراليا.

وأصدر قداسة البابا تواضروس الثاني القرار البابوي رقم 2 بتعيين الأنبا رويس أسقفًا عامًا لإيبارشية ملبورن اعتبارًا من أول يوليو الجارى.

وأقيم حفل الاستقبال في كنيسة السيدة العذراء في كنسينجتون، بحضور نيافة الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين في نيو ساوث ويلز، بأستراليا وسيادة الأسقف كيرياكوس، أسقف الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، ومجمع كهنة إيبارشية ملبورن وشمامستها وعدد كبير من شعبها.

كما صلى نيافة الأنبا رويس أول قداس له في الإيبارشية صباح الأحد في كنيسة القديس مرقس الرسول في ملبورن، وشاركه صاحبا النيافة الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص، بمصر، والأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين فى نيو ساوث ويلز.

وشارك في القداس أيضًا القمص دانيال غبريال والقمص مرقس عطا الله، من لجنة إدارة الإيبارشية.

وعقب القداس عقد لقاء مع الشمامسة والشعب المشارك في القداس، وصلى نيافته القداس الإلهي في كنيسة القديس يوحنا الإنجيلي بأرماديل، بمشاركة نيافة الأنبا بيمن، ومجمع كهنة الإيبارشية، حيث عقد نيافته اجتماعًا معهم عقب القداس.