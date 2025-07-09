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%80 من القراء يطالبون بتكثيف حملات المؤسسات الدينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة

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  • %80 من القراء يطالبون بتكثيف حملات المؤسسات الدينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة 1/2
  • %80 من القراء يطالبون بتكثيف حملات المؤسسات الدينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة 2/2

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات المؤسسات الدينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ايد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات المؤسسات الدينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وأيد 80% من القراء مطالب تكثيف حملات المؤسسات الدينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة، بينما عارض 20% من القراء مطالب تكثيف حملات المؤسسات الدينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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