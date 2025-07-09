شكرا لقرائتكم خبر عن الخلاصة فى الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة.. أقوى الأسئلة وإجاباتها والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب وطالبات شعبة علمي رياضيات بالثانوية العامة، عن أسئلة استرشادية لامتحان مادة الرياضيات التطبيقية، تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي، الذي يعقد غدًا الخميس 10 يوليو 2025.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية مراجعة شاملة لمنهج مادة الرياضيات التطبيقية، تتضمن أسئلة استرشادية للامتحان بنظام (الاختيار من متعدد)، حيث يتضمن امتحان نهاية العام الدراسي 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيارًا من متعدد، وذلك بإجمالي 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمناهج الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن شكل امتحانات الثانوية العامة للنظامين القديم والحالي، موحدة في كل المواد ما عدا مادة الأحياء والرياضيات والإحصاء فقط، لأن إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة تضمنت إدراج مادة الجيولوجيا ضمن الأحياء، أما في النظام القديم كانت مادة الأحياء منفصلة عن مادة الجيولوجيا.