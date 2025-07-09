شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة 15% والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات عن تفاصيل صرف معاش شهر يوليو 2025، خاصة بعد إعلان زيادة بنسبة 15% على المعاشات، والتى بدأ صرفها من أول الشهر الجارى، وسط تسهيلات موسعة لضمان وصول المستحقات بسهولة ويسر.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى انتظام صرف معاشات يوليو من خلال ماكينات الصراف الآلى (ATM) والبنوك ومكاتب البريد، إلى جانب المحافظ الإلكترونية ومنافذ "فوري" المعتمدة، لتوفير أقصى درجات الراحة لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين.

وتأتى الزيادة الجديدة فى إطار تنفيذ توجيهات رئاسية بتخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى الرعاية الاجتماعية لكبار السن والفئات المستحقة، حيث انتهت الهيئة من جميع الإجراءات الإدارية والفنية لضمان الصرف الآمن والسلس للمستحقات.

ولتسهيل المتابعة، وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات عبر موقعها الرسمى، حيث يمكن للمستفيدين إدخال الرقم القومى وكلمة المرور لمعرفة القيمة المحدثة لمعاشهم بعد الزيادة.

جدير بالذكر أن عمليات الصرف تسير بانتظام دون معوقات، وسط تواجد فرق الدعم الفنى والمتابعة اليومية لضمان حصول جميع المستفيدين على مستحقاتهم بأمان وسرعة.