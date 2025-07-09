شكرا لقرائتكم خبر عن رابط ملء البيانات للراغبين فى التقديم لـ الصف الأول الثانوى العام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يبحث أولياء الأمور والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية على رابط التقديم لـ الصف الأول الثانوي العام 2025، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن التقديم للصف الأول الثانوي 2025 من خلال الرابط الإلكتروني للتنسيق https://tansiksec.emis.gov.eg باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا للمديريات باتباع الإجراءات من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع المدارس لتسهيل هذه الإجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم.

- تفعيل البريد الإلكتروني الموحد للطالب

على الطالب الدخول على emis.gov.eg٣٦٥https://office وإدخال الرقم القومي وكود الطالب، ثم استكمال البيانات وتفعيل الحساب باستخدام كود يرسل على البريد البديل. وفي حال نسيان أو تغيير كلمة المرور، يتم اتباع التعليمات بالموقع أو اختيار نسيت كلمة المرور".

- بعد تسجيل الدخول تظهر بيانات الطالب، ثم يقوم بالدخول إلى التنسيق واختيار نوع التعليم المديرية الإدارة المدرسة، وترتيب الرغبات حسب الحد الأدنى المعلن.

ووجهت الوزارة بنشر ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالإدارة والمدارس، وذلك حتى يتسنى لأولياء الأمور والطلاب معرفة مواعيد وخطوات التسجيل، والتنبيه على مسئولي وحدات المعلومات بالمدارس بتسجيل البت في طلبات الطلاب المقدمة للمدرسة طبقا للكشوف المعتمدة من شئون الطلاب بالمدرسة حتى يتمكنوا من سداد المصروفات الدراسية من خلال منافذ الدفع.