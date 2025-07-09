شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينتهى غد الخميس 10 يوليو الجارى ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يؤدى طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) يوم الخميس الموافق 10/ 7/ 2025 الامتحان فى مادة الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان مادة الإحصاء للشعبة الأدبية.

وأوضحت أنه يؤدى طلاب (النظام القديم) الامتحان فى مادة الأحياء لشعبة العلوم، وفى مادة الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وفى مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، كما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان فى مادة الإحصاء، ويؤدى طلاب (النظام القديم) فى الفترة الأولى الامتحان فى مادة علم النفس، وفى الفترة الثانية الامتحان فى مادة علم الاجتماع.