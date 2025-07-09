شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة شاملة فى الإحصاء لطلاب الثانوية العامة استعدادًا لآخر امتحان والان مع تفاصيل الخبر

في إطار دعمه المستمر للعملية التعليمية، يقدّم ”الخليج 365” مراجعة نهائية شاملة في مادة الإحصاء لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، وذلك ضمن سلسلة مراجعاته التعليمية التي تواكب جدول امتحانات العام الدراسي 2024-2025.

وتأتي مراجعة مادة الإحصاء في وقت بالغ الأهمية، إذ يستعد الطلاب لأداء الامتحان المقرر يوم الخميس 10 يوليو الجاري، وتكثيف المراجعة استعدادًا للمادة التي تُعد من الركائز الأساسية لطلاب الأدبي، وتتطلب مهارات التحليل والفهم والتدريب على الأسئلة.

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وكانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم شكل الامتحان وعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين، وفيما يخص امتحان مادةالإحصاء، فيضم الامتحان 35 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و33 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وطمأنت الوزارة الطلاب، مؤكدة أن أسئلة الامتحانات ستكون متناسبة مع زمن الإجابة ومراعية لمستويات الفهم المختلفة، مشيرة إلى تلافي أي سلبيات ظهرت في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وضمان انضباط اللجان الامتحانية وتكافؤ الفرص.