أخبار مصر

هدوء ما قبل الإعلان.. آخر تطورات نتيجة الدبلومات الفنية 2025

0 نشر
0 تبليغ

هدوء ما قبل الإعلان.. آخر تطورات نتيجة الدبلومات الفنية 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء ما قبل الإعلان.. آخر تطورات نتيجة الدبلومات الفنية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موقف وموعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025، موضحة أن عمليات المراجعة لا تزال جارية حاليًا على مستوى جميع الكنترولات في المحافظات.

 

وأضافت المصادر أنه فور الانتهاء من أعمال المراجعة، سيتم البدء في التجميع المركزي للدرجات، تليه المراجعة النهائية للنتائج، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا من الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

وأشارت المصادر إلى أن الموعد المبدئي لإعلان النتيجة سيكون خلال أسبوع إلى 10 أيام تقريبًا، موضحة أن الوزارة حريصة على دقة عمليات التصحيح والمراجعة بما يضمن العدالة الكاملة لجميع الطلاب.

 

وكان نحو 780 ألف طالب وطالبة قد أدوا امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام في مختلف التخصصات (الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي)، حيث شملت الامتحانات 338 مادة عملية ومعملية، و1145 مادة تحريرية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements