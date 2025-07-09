شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدا من البرازيل عقب المشاركة في قمة مجموعة "بريكس" والان مع تفاصيل الخبر

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل؛ مطار القاهرة الدولي، عائداً من البرازيل؛ عقب مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس"، التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وعقدت تحت شعار "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة".

وشارك رئيس الوزراء خلال فعاليات القمة في عدد من الجلسات الخاصة بالدول أعضاء مجموعة "بريكس"، وألقى كلمة مصر خلال هذه الجلسات التى ناقشت العديد من ملفات العمل ذات الاهتمام المشترك، كما عقد عددا من اللقاءات مع بعض المسئولين والقادة الدوليين.