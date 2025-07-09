شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 يوليو بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الأربعاء، 09 يوليو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 9 يوليو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:16 ص

موعد صلاة الظهر 1:00 م

موعد صلاة العصر 36: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:59 م

موعد صلاة العشاء 9:31 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:17 ص

موعد صلاة الظهر 1:05 م

موعد صلاة العصر 4:44 م

موعد صلاة المغرب 8:07 م

موعد صلاة العشاء 9:41 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:10 ص

موعد صلاة الظهر 12:56 م

موعد صلاة العصر 4:34 م

موعد صلاة المغرب 7:57 م

موعد صلاة العشاء 9:29 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:17 صموعد صلاة الظهر 1:05 مموعد صلاة العصر 4:44 مموعد صلاة المغرب 8:07 مموعد صلاة العشاء 9:41 ممواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:10 صموعد صلاة الظهر 12:56 مموعد صلاة العصر 4:34 مموعد صلاة المغرب 7:57 مموعد صلاة العشاء 9:29 ممواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:13 ص

وقت صلاة الظهر 12:48 م

موعد صلاة العصر 4:19 م

وقت صلاة المغرب 7:42 م

وقت صلاة العشاء 9:11 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:33 ص

موعد صلاة الظهر 12:54 م

موعد صلاة العصر 14: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:04 م

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