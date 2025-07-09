شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء طرق: الطريق الدائري الإقليمي العمود الفقري لنقل البضائع في مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، أن تعرض الطريق الدائري الاقليمي للضغط، أمر كان محسوبا من قبل، موضحا أننا نعاني من أزمة عدم انضباط الحمولات لدى سيارات النقل، ما ينتج عنه تضرر واضح بالطرق.

وأوضح حسن مهدي، خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامي أسامة كمال، المذاع على قناة دي إم سي، أن الاعتماد على النقل البري في التجارة أمر يزيد من الضغط على الطرق، وفضلنا عدم إغلاق الطريق الدائري الإقليمي بسبب الكثافة التي يستوعبها، مؤكدا أن القانون يجرم الحمولات الزائدة على الطرق، ولكن نعاني من تهالك اسطول النقل البري.

كما أشار الدكتور حسن تحسين، استاذ الطرق وكيل كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى أن الطريق الدائري الاقليمي هو العمود الفقري لنقل البضائع في مصر ويختلف عن بقية الطرق كونه الأكثر احتواء لسيارات النقل، موضحا أن المرض الأساسي للطريق الاقليمي يكمن في الميكروباص وليس الشاحنات فقط كما يعتقد البعض.

وأكد الدكتور خالد قنديل استاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن شبكة الطرق في مصر شهدت تطورات كبيرة خلال العشر سنوات الماضية وساهمت في تقليل معدلات الحوادث، مضيفا: "على مدر 10 سنوات معدلات الحوادث حصل فيها انخفاض شديد وفي مقاييس لقياس انخفاض وارتفاع معدلات الحوادث وحصل بالفعل انخفاض شديد في مصر".

وأوضح الدكتور خالد قنديل، في حواره مع الاعلامي اسامة كمال، أن الطريق حين انشاءه بيكون موجود على طبقات من أول منسوب الأرض الطبيعية ويخضع الطريق لدراسة مسارات، مؤكدا أن الطريق الاقليمي الدائري خضع لمؤشرات عالمية وظهور بعد المشاكل فيه بعد أكثر من 8 سنوات من انشاءه ليس عيبا في الطريق وعيوب الطرق تظهر مع أول عام حال وجود مشاكل في انشاءه.

