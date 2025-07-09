شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يشكل مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية برئاسة المستشار أحمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة القرار رقم 193 لسنة 2025 بشأن تشكيل مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الثقافى برئاسة المستشار أحمد سعد.

ونص القرار على يشكل مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي من المستشارين الآتية أسماؤهم وذلك بالإضافة إلى عملهم:

-احمد سعد محمود عبد العاطي نائب رئيس الهيئة - رئيسا للمركز

-يسرا محمد كمال عبد الفتاح غانم- مستشار مساعد أ عضوا وأمينا للصندوق

-د. محمد عمر احمد عمر علي السيد- مستشار مساعد عضوا

-د. شيماء رجب سيد صميدة محام - عضوا

-د. عبد الرحمن ابراهيم أحمد أنور سماحة محام - عضوا

-أحمد مصطفى المحمدي الفقى مندوب مساعد - عضوا

ويعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم من غدا الأربعاء 9 يوليو، وعلى المستشار نائب رئيس الهيئة "الأمين العام" تنفيذه.