شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس قطار أسيوط خلال عمله فى رحلته اليوم إلى القاهرة بقطار 2013 والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر بالسكة الحديد وفاة رئيس قطار أسيوط، وذلك خلال تأدية عمله داخل إحدى قطارات السكة الحديد رقم 2013 على خط أسوان القاهرة .

وأوضح المصدر أن رئيس القطار، ويدعى أحمد بيومى شعر بحالة إعياء شديد خلال تواجده داخل قطار 2013 القادم من محطة أسوان ومتجه إلى محطة القاهرة، وخلال توقف القطار بمحطة مغاغة تم طلب الإسعاف ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل البدء في إسعافه.