شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: ترامب متفائل بشأن التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الخارجية الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب متفائل بشأن التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعربت الخارجية الأمريكيةـ عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة بحلول نهاية الأسبوع، مضيفة :"ويتكوف يعمل من أجل وقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما".

وتابعت الخارجية الأمريكية: "نعمل على الإفراج عن 10 محتجزين أحياء ورفات 9 قتلى أثناء فترة توقف إطلاق النار في غزة".