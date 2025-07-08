شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التسجيل فى مسابقة دولة التلاوة عبر منصة وزارة الأوقاف حتى 8 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن استمرار فتح باب التسجيل في مسابقة دولة التلاوة حتى يوم الجمعة الموافق 8 من أغسطس 2025م، كما أوضحت أن التسجيل متاح إلكترونيًّا من خلال صفحة وزارة الأوقاف الرسمية عبر الرابط التالى.

وفي كلمة له أكَّد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن هذه المسابقة تُعد أضخم مسابقة قرآنية تلفزيونية في تاريخ مصر، حيث تُنظَّم بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتستهدف اكتشاف أبرز المواهب المصرية في تلاوة القرآن الكريم من أصحاب الأصوات الحسنة الذين يسيرون على خُطى عمالقة التلاوة المصرية، كما أكَّد أن هذه المسابقة ستكون حدثًا مبهرًا ومشرِّفًا يليق بمكانة مصر الريادية في خدمة القرآن الكريم وأهله.

وأوضح وزير الأوقاف أن الهدف من هذه المسابقة هو إحياء المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة القرآنية على نهج الشيخ محمد رفعت، والشيخ الحصري، والشيخ المنشاوي، والشيخ مصطفى إسماعيل، وغيرهم من القراء العظام، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل من خلال هذه المسابقة على تقديم جيل جديد من القراء المتميزين الذين يحملون رسالة صوتية راقية تعبّر عن جمال الأداء القرآني وصدق التلقي لكتاب الله.

وأضاف أن الوزارة تعتزم تقديم المواهب الجديدة التي ستبرزها هذه المسابقة لإمامة المصلين في المساجد الكبرى خلال شهر رمضان المعظم بإذن الله تعالى، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية متكاملة لتمكين الموهوبين والمتميزين، وربط الأجيال الجديدة بجماليات التلاوة وروح المدرسة المصرية العتيقة.

جدير بالذكر أن المسابقة تشمل فرعين رئيسين هما: التجويد، والترتيل، وتصل قيمة الجوائز الإجمالية إلى مليونين و750 ألف جنيه، موزعة كالتالي:

* مليون جنيه للمركز الأول في التجويد.

* مليون جنيه للمركز الأول في الترتيل.

* 500 ألف جنيه للمركز الثاني في التجويد والترتيل.

* 250 ألف جنيه للمركز الثالث في التجويد والترتيل.



وتُجرى التصفيات تحت إشراف لجان علمية متخصصة من كبار العلماء والقراء؛ وذلك لضمان أعلى معايير الشفافية والتقييم من حيث جودة الأداء، وإتقان الأحكام، وجمال الصوت، ودقّة التلاوة.

للتسجيل في المسابقة عبر رابط التسجيل من منصة وزارة الأوقاف الرقمية اضغط هنا..

