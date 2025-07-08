شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الاتصالات: مئات العاملين تطوعوا لإعادة الخدمة.. ونثق بالإدارة التنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرّح محمد حنفى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، أن مئات العاملين بالشركة المصرية للاتصالات تواصلوا مع النقابة خلال الساعات الماضية، معلنين استعدادهم الكامل لتقديم أى نوع من المساعدة، والمشاركة الفعلية فى أعمال إعادة تشغيل سنترال رمسيس وعودة الخدمة إلى سابق عهدها، بجهودهم الذاتية ومن منطلق الانتماء والوفاء لهذا الكيان الوطنى العريق.

وقال حنفى، إن هذا التحرك العفوى والمشرف من العاملين هو دليل حى على ما يتمتعون به من إخلاص وروح فداء، مؤكدًا أن ما حدث يعكس معدن أبناء قطاع الاتصالات، الذين لم يتأخروا يومًا عن أداء واجبهم حتى فى أصعب الظروف.

وأضاف رئيس النقابة العامة للاتصالات: "نثق تمامًا فى الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات وقدرتها على عبور هذه الأزمة بأمان، بفضل التخطيط الجيد والعمل الجماعى وتكاتف الجميع. ونعلم أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل فى صمت لإصلاح الأعطال واستعادة الخدمات بأسرع وقت."

واختتم حنفى تصريحه مؤكدًا أن النقابة ستظل فى موقعها الداعم والدائم لكل ما يخدم العاملين والشركة، داعيًا بالرحمة لشهداء الحادث، وبالشفاء للمصابين، وبأن تمر هذه المحنة بخير وسلام على الجميع.