شكرا لقرائتكم خبر عن حريق سنترال رمسيس.. الحكومة خارج الخدمة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، حريق سنترال رمسيس.. الحكومة خارج الخدمة.. انتقادات برلمانية واستدعاء وزير الاتصالات تحت القبة.. رئيس مجلس النواب: الضرر ضخم نتيجة خطأ جسيم ولا نقبل التهوين.. خطة طوارئ تضمن استمرارية خدمات الاتصالات فى جميع المحافظات والإنترنت يعود تدريجيا.. جهود مكثفة لاستعادة السرعات الطبيعية.. خدمات «النجدة» و«الإسعاف» و«الخبز» لم تتأثر بالحريق.. وتعليق التداول بالبورصة نتيجة عطل فنى بسبب الحريق.

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