شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: نحن فى حالة حزن شديد بسبب ما آلت إليه الأوضاع بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، فى مشيخة الأزهر، الدكتور محمود الهباش، قاضى قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الدينية، والدكتور محمد نجم، وزير الأوقاف الفلسطيني.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر موقف الأزهر الثابت والتاريخى من القضية الفلسطينية ودعم نضال الشعب الفلسطينى المظلوم فى استرداد حقوقه كاملة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مصرحًا فضيلته: “نحن فى حالة حزن شديد بسبب ما آلت إليه الأوضاع فى غزة، ونتابع بأسى بالغ تزايد أعداد الشهداء يوميا، وحالة الدمار التى فاقت حدود الخيال، والتى وصلت إلى تدمير مدن بأكملها، وندعو الله أن يعجِّل بنهاية سريعة لهذه المأساة التاريخية التى لم نرَ مثلها من قبل، وأن يُمكِّن الشعب الفلسطينى من حقوقه وأرضه ومقدراته”.

من جانبه، أعرب قاضى قضاة فلسطين والوفد المرافق له، عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرهم لمواقف فضيلته التاريخية فى دعم نضال الشعب الفلسطينى، مصرحًا: “الشعب الفلسطينى يرون فى فضيلتكم وفى الأزهر ظهيرًا مساندًا وداعمًا لحقوقه دون مواربة، ولا يمكن الاستهانة بصوت الأزهر فى هذا الصراع التاريخى، فالجميع يدرك أهمية صوت الأزهر وشيخه عالميا واقليميا، وحتى فى العالم الغربى، وما من كلمة أو مصطلح يصدر عن فضيلتكم إلا ويُدرَس ويُحلَّل من كبرى المراكز البحثية فى الشرق والغرب، وهو ما يؤكد أهمية مواقفكم وبياناتكم المساندة للقضية الفلسطينية”.

من جانبه، قال الدكتور محمد نجم، وزير الأوقاف الفلسطيني: “إنه لشرف لنا أن نزور فضيلتكم فى هذا المنبر الحافل، «الأزهر الشريف»، الذى يمثل وسطية هذا الدين وسماحته ورحابته، ونسعد بمتابعة مواقفكم ودعمكم المستمر للشعب الفلسطينى، أن الأزهر يصدح بالحق وندعو الله أن يُديمه صوتًا داعمًا للشعب الفلسطينى ولقضايا الأمة الإسلامية”.