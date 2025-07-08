النائب العام يُشارك فى أعمال الاجتماع السادس لنواب العموم لدول حوض البحر المتوسط

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سافر النائب العام المستشار محمد شوقى، صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من شهر يوليو الجارى، إلى مدينة لاهاى بمملكة هولندا، للمشاركة فى أعمال الاجتماع السادس لنواب العموم لدول حوض البحر المتوسط (EuroMed)، المنعقد بمقر وكالة العدالة الأوروبية "يوروچست"، تحت رعاية الاتحاد الأوروبى، خلال الفترة من الثامن حتى الحادى عشر من الشهر الجارى.

ومن المقرر أن يعقد المستشار النائب العام لقاء ثنائيًا على هامش أعمال الاجتماع مع رئيس وكالة العدالة الأوروبية، وذلك في ضوء العمل على تفعيل مخرجات مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة المصرية ووكالة «يوروچست» فى نهاية شهر مارس الماضى، بما يسهم في توثيق أواصر التعاون المشترك بين الجانبين.