شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء قطر: توجه لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك خلال رحلة عودته من "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، لحضور اجتماعات مجموعة "بريكس" نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء يأتي في إطار الحرص على دعم التعاون الثنائي في كافة المجالات ودعم الاستثمارات المشتركة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وحرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لدعم الاستثمارات المشتركة في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري لاسيما قطاع السياحة، مؤكداً حرص مصر على تقديم المزايا والتيسيرات المختلفة للأشقاء القطريين للاستثمار في مصر.

من جانبه، أكد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني حرص قطر الشقيقة على دعم العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، أخذا في الاعتبار التعاون المشترك القائم بين الجانبين في العديد من القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن هناك توجها لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر.

وناقش الجانبان كذلك الجهود المشتركة بالتعاون مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص البلدين الشقيقين على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وحصوله على حقوقه المشروعة لاسيما حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.