شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التربية والتعليم: تنسيق منفصل للثانوية العامة والبكالوريا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أيمن بهاء الدين البصال، نائب وزير التربية والتعليم إنه من ضمن المواد الهامة التى أقرها البرلمان فى قانون التعليم والخاصة بكون البكالوريا مسار اختيارى مجانى مواز للثانوية العامة أن كل شهادة (البكالوريا والثانوية العامة) سيكون لها تنسيق للجامعات منفصل ويتم تقسيم الأماكن المتاحة بالجامعات والمعاهد حسب عدد المتقدمين من كل نظام طبقا لاختصاصات المجلس الأعلى للجامعات وبما يضمن العدالة المطلقة بين النظامين.

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن تغيير المسار أو تعدد المسارات من أهم مزايا البكالوريا المصرية الجديدة لقد تم تصميم المنظومة بحيث يكون الفرق بين مسار وآخر فى مادتين اثنتين فقط لذلك يستطيع الطالب أن وجد أن المسار الذى اختاره غير ملائم أن يغيره فورا بتغيير المادتين التخصصيتين فى الصف الثالث الثانوي.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم: يمكن أن يفعل ذلك بعد انتهاء دراسة الصف الثانى أو فى الصف الثالث الثانوى كما يمكن للطالب أن يعدد مساراته بدراسة المواد التخصصية من مسارين 4 مواد بدلا من مادتين كل ذلك دون الحاجة لإعادة أى مقرر درسه بالفعل وتلك كانت من أهم مزايا النظم الدولية الحديثة التى نوفرها الآن لأبنائنا بشكل مجان تماما ولكل الطلاب بالأمس كان ذلك متاحا فقط للقلة التى تستطيع دفع مئات الآلاف أما الآن فهو متاح لكل أبنائنا وبشكل مجان.

الجدير بالذكر أنه يدرس فى الصف الأول الثانوي المواد العامة كما هو معمول به حاليًا، بينما يبدأ التخصص مع الانتقال إلى الصف الثانى الثانوى، حيث يختار الطالب أحد أربعة مسارات رئيسية تشمل الطب وعلوم الحياة، والهندسة والحاسبات، وقطاع الأعمال، والآداب والفنون، مع إمكانية التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط، وتظل هناك أربع مواد أساسية ثابتة لجميع الطلاب فى جميع التخصصات، وهى اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصرى، والتربية الدينية، بالإضافة إلى ثلاث مواد تخصصية بحسب المسار الذى يختاره الطالب.

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