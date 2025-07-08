شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تطرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومسؤولا أوروبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الليبية طرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة فور وصولهم مطار بنينا شرقي البلاد لمخالفتهم القوانين.

اكدت الحكومة الليبية في بيان لها ان ما قام به المعنيين تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وعدم احترام للسيادة الوطنية الليبية، موضحة انهم خالفوا القوانين الليبية ولم يتبعوا الإجراءات المنظمة لدخول وتنقل وإقامة الدبلوماسيين الأجانب والمنصوص عليها بالتعميم الصادر عنا.

اوضحت الحكومة الليبية انه تم إلغاء الزيارة وإبلاغ المعنيين والفريق المصاحب لهم بضرورة مغادرة الأراضي الليبية فورا واعتبارهم غير مرغوب بهم، داعية جميع الدبلوماسيين وأعضاء البعثات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، احترام السيادة الليبية .

دعت الحكومة الليبية الجميع عبر الالتزام التام بالتشريعات والمواثيق والأعراف الدولية المنظمة لزيارات الوفود الدبلوماسية والتعامل معنا بمبدأ التعامل بالمثل المنصوص عليه بالاتفاقيات والمعاهدات والأعراف الدولية.