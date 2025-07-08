شكرا لقرائتكم خبر عن سجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح موقع الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025، من خلال الموقع فور الإعلان عنها من وزارة التربية والتعليم.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح، كما ستعلن أسماء الأوائل، وتستعرض الوزارة نسب النجاح ومؤشرات المجاميع.

سجل بياناتك للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها.

ويوفر الخليج 365 النتيجة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور برقم الجلوس، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر الموقع للحصول على النتيجة فور اعتمادها وإعلانها.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2025 على موقع الخليج 365، حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس.

سجل بياناتك للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها.