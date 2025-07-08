شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن قصف عضو بحماس فى منطقة طرابلس شمالى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي قصف عضو في حركة حماس في منطقة طرابلس شمالي.

وكانت قد أكدت حركة "حماس" أن الاحتلال الإسرائيلي فشل فشلا ذريعا في تحقيق أهدافه خلال 640 يومًا من الحرب الاستئصالية التي يشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة، وفي مقدمتها كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو إخضاع المقاومة.

وقالت الحركة في بيان، نقلته "القاهرة الإخبارية"، "إن شعارات "الهزيمة الساحقة" و"الاجتثاث الكامل" قد سقطت على أعتاب الأنفاق المتفجرة والكمائن المركبة للحركة، فيما تحطّم "وهم تحرير المحتجزين بالقوة" تحت وطأة الضربات المتلاحقة".

وأضافت أن المقاومة تواصل المواجهة بندية وبسالة رغم الحصار والجوع في وقت يرتكب فيه الاحتلال مجازر بحق المدنيين والأبرياء، مشيرة إلى أن عربات "جدعون" الإسرائيلية، تعرضت لخسائر كبيرة، خاصة في بيت حانون وخان يونس، حيث تم استهدافها ومن فيها.

وأشارت إلى أن المقاومة أجبرت الاحتلال على الاعتراف بعجزه، واستحالة الجمع بين تحرير المحتجزين وهزيمة المقاومة، وتحولت محاور توغله إلى حقول موت لا يخرج منها جنوده سالمين، كما أكدت أن محاولات الاحتلال الدؤوبة لفرض التهجير والتطهير العرقي اصطدمت بصمود "أسطوري" من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين تحدّوا القتل والقصف ورفضوا أن يرسم مستقبلهم بعيدًا عن إرادتهم.